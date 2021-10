52ENNE SFRECCIA OLTRE IL LIMITE DELL’AUTOVELOX PER 19 VOLTE CON IL SUO SCOOTER: 6MILA EURO DI MULTE, 69 PUNTI DELLA PATENTE DECURTATI E 5 SOSPENSIONI DELLA LICENZA DI GUIDA

A Santo Stefano di Magra, in provincia della Spezia, un uomo di 52 anni ha sfidato ripetutamente gli autovelox e gli occhi della Polizia Locale, sfrecciando con lo scooter ad alta velocità e nascondendo ogni volta la targa con un casco. Sfortunatamente per lui, ha agito male una volta ed è stato identificato: ha totalizzato 19 infrazioni, per un totale di circa 6mila euro di multe, la sottrazione di 69 punti dalla patente e 5 sospensioni della licenza di guida. La prima segnalazione risale a giugno scorso, quando la polizia locale di Santo Stefano di Magra ha cercato di fermare il recidivo, che per 19 volte è riuscito nell’impresa di passare di fronte allo stesso autovelox a una velocità eccessiva, a volte addirittura superiore di 100 km/h rispetto al limite. L’uomo era sempre riuscito a occultare parte della targa, coprendola con un casco. Tuttavia, negli ultimi giorni, quella che era diventata una sfida vera e propria, si è interrotta: gli agenti sono infatti riusciti a risalire al nome dell’uomo e a fargli notificare ben 19 verbali.