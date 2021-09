56ENNE MUORE NELLA PROPRIA ABITAZIONE| I CANI SBRANANO IL CADAVERE

Il corpo di un uomo di 56 anni è stato ritrovato oggi, all’interno della sua abitazione di Vittorio Veneto (Treviso), in avanzato stato di decomposizione e rovinato dall’intervento di cinque cani che vivevano con la vittima. L’uomo, con un passato condizionato anche da dipendenze, abitava da solo e non dava più notizie di sè dalla metà di agosto.A far intervenire carabinieri e vigili del fuoco sono stati dei famigliari con i quali i rapporti erano peraltro rari. Si ritiene che il decesso sia sopraggiunto per cause naturali e che gli animali, imprigionati ed affamati, non abbiano potuto far altro per nutrirsi che addentare le carni del proprietario morto. La magistratura ha tuttavia disposto un esame più approfondito per fugare dubbi sull’eventuale responsabilità di terzi.