A Canistro torna il trail delle Acque: di corsa tra boschi di castagno e sorgenti

Il Comune di Canistro annuncia la terza edizione del Trail delle Acque nella cornice del programma “Dimensione Cultura 2024”.

L’evento, inserito nel circuito Corri Marsica 2024, si terrà il giorno 29 Settembre 2024 con partenza prevista per le ore 09.00; il percorso è di circa 10 chilometri e si sviluppa interamente sul territorio comunale di Canistro, tra boschi di castagno e sorgenti d’acqua, il tutto incorniciato da un panorama mozzafiato.

Una manifestazione che ha lo scopo di offrire a tutti la possibilità di conoscere i posti più iconici della montagna della Valle Roveto.

“Un ringraziamento particolare va alle associazioni – commenta l’amministrazione comunale- a tutti i privati, sponsor, all’associazione Eco Trail della Roscetta, all’associazione UISP nella persona del Presidente del Comitato Territoriale UISP della provincia di L’Aquila Avv. Liberato Taglieri per la cura e l’impeccabile organizzazione dell’evento”

Concludono gli amministratori: “siamo sicuri che anche quest’anno il trail delle acque si configurerà come un’iniziativa sportiva di efficace richiamo per I podisti abruzzesi e di fuori regione; lo scorso anno giunsero a Canistro per partecipare alla corsa atleti anche dalla regione Lazio e dalla regione Campania. Alla bellezza dei paesaggi, aggiungiamo il sale dello sport”