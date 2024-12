A CELANO LA NAZIONALE ITALIANA DI PALLANUOTO MASCHILE “SETTEBELLO”

È arrivata, nella mattinata di oggi,al Palasport di Celano la Nazionale italiana di pallanuoto maschile, il Settebello, presente in questi giorni nella Marsica per un collegiale.

Gli atleti della Nazionale hanno svolto una sessione di allenamento nella struttura sportiva locale e, successivamente, hanno visitato l’adiacente Istituto Comprensivo Tommaso da Celano, accolti dal grande entusiasmo dei giovani studenti.

Gli sportivi sono stati accolti istituzionalmente dal Sindaco della Città di Celano, Settimio Santilli, dal vice sindaco Piero Ianni, dall’assessore allo sport Valeriano Fidanza e dal consigliere delegato alle politiche scolastiche, Lisa Carusi.

Gli atleti, accompagnati dal Mister Sandro Campagna e dai dirigenti del Centro Italia Nuoto, Fabio Conti e Massimo De Leonardis, hanno risposto alle domande degli studenti e soddisfatto le loro curiosità con grande disponibilità.

““Quello di stamattina è stato un momento di grande partecipazione che ha visto coinvolti l’ente comunale, la scuola e lo sport, le tre istituzioni che hanno un ruolo determinante nella crescita dei nostri ragazzi. La Nazionale italiana di pallanuoto rappresenta un modello da seguire per i giovani studenti: gli atleti, con le loro dichiarazioni, hanno sottolineato come scuola e sport possano essere conciliate con ambizione e con la giusta determinazione” – dichiarano gli amministratori Carusi, Ianni e Fidanza – “ringraziamo il Centro Italia Nuoto per aver organizzato e promosso questo incontro, che ha rappresentato un’occasione unica per la nostra Città ed un importante momento di condivisione e di crescita per tutti i partecipanti”.