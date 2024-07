A PASSEGGIO CON L’ASSOCIAZIONE “ENJOY VELINO” LUNGO IL ‘CAMMINO DEI BRIGANTI’ 

Domenica 28 luglio 2024, l’associazione “Enjoy Velino”, propone una passeggiata lungo il “Cammino dei Briganti” da Massa d’Albe a Rosciolo. Si percorrerà il cammino partendo dal fontanile della parte alta del paese, si arriverà in località “Jo Paco”, tra la vegetazione rigogliosa e sempre diversa man mano che si sale, alle mucche al pascolo e con il Monte Velino a far da sfondo alla passeggiata. Si attraverserà il suggestivo ‘canyon’ per arrivare al grande prato dove si potranno degustare le “Brigantelle” e refrigerarsi con bibite fresche…tutto a cura dell’Associazione “Enjoy Velino”.