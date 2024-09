A Pescasseroli vivo successo e tanti consensi per la decima edizione della Granfondo Mtb del Parco Nazionale d’Abruzzo

Più di 200 i bikers presenti a Pescasseroli per disputare la decima edizione della Granfondo Mtb del Parco Nazionale d’Abruzzo, gara valevole per i circuiti Mtb Abruzzo Cup e Race Cup Mtb Centro Italia.

Un appuntamento che, sotto la firma organizzativa dell’Asd Pescasseroli Bike, ha riscosso un ampio successo sia per il numero dei partecipanti che per il contesto in cui si è svolto, dando ancora un’immagine positiva a tutto il territorio di Pescasseroli e del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise.

Oltre alla granfondo agonistica di 50 chilometri con 1.300 metri di dislivello, spazio anche ai meno allenati che hanno avuto l’opportunità di percorrere la medesima distanza anche con le bici a pedalata assistita. L’edizione 2024 della granfondo è stata scelta dal gruppo sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” di Roma per far svolgere contestualmente una prova di Campionato Italiano dei non udenti, sotto l’egida della Federazione Sport Sordi Italia.

Ad accompagnare la partenza da Pescasseroli un clima tipicamente autunnale, le salite di Opi, Monte Tranquillo (vetta più alta a quota 1.600 metri) e Cecetta hanno sgranato il folto gruppo di bikers nonostante le difficoltà del terreno bagnato. Nelle posizioni di testa ne hanno approfittato due atleti della DMT Racing Team by Marconi a conquistare il proscenio della corsa nelle prime due posizioni: a vincere in solitaria Peter Menghetti in 2.06’29” staccando di due minuti il compagno di squadra Mattia Toccafondi. A completare il podio Luca Prete (Enercol Team) a 3’31”, seguito da Davide Giorgini a 4’34” e dal vincitore uscente Franco Casella a 7’26”, entrambi tesserati per la Dama Pasolini Racing Team.

Fra le donne, trionfo per Oriana Goretti (Asd Mbm) in 3h07’45” seguita da Eleonora D’Angelo (Asd Briganti d’Abruzzo) a 4’30” e da Beatrice Sacchetti (Cycling Bro) a 15’16”.

A breve disponibile il servizio della gara con le riprese e il commento di Marco Romani in onda sul canale Youtube di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo.

VINCITORI DI CATEGORIA

Juniores: Dario Macchia (Team Belvedere)

Open: Peter Menghetti (DMT Racing Team By Marconi)

Master donna: Oriana Goretti (Asd Mbm)

Elite sport: Marco Paiorisi (Lineaorobike Avezzano)

Master 1: Mirko Zanni (Croccanti Racing Team)

Master 2: Luca Prete (Enercol Team)

Master 3: Giovanni Pensiero (HGV Cicli Conte Fans Bike)

Master 4: Vincenzo Della Rocca (Croccanti Racing Team)

Master 5: Christian Giura (Isernia Mountain Adventures)

Master 6: Pasquale Russo (HGV Cicli Conte Fans Bike)

Master 7 over: Angelo Campana (Bike Shock Team)

VINCITORI DI CATEGORIA FSSI

Senior: Mattia Midolo (ASL Pavoni Brescia)

Gentlemen: Luigi Cucci (ASL Pavoni Brescia)

CLASSIFICHE SU CRONOTAG

MTB_Classifica_Assoluta (cronotag.it)

MTB_Classifica_Categorie (cronotag.it)