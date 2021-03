A SOLI 24 ANNI LAUREA MAGISTRALE CON LODE IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE PER IL GIOVANE AVEZZANESE MARIO SEBASTIANI

Nuovo importante traguardo per il giovane avezzanese Mario Sebastiani che, con la votazione di 110 e lode, ha conseguito la laurea magistrale in biotecnologie mediche all’Università di Bologna discutendo un’interessante tesi dal titolo: “Caratterizzazione del ritmo circadiano dei glucocorticoidi salivari mediante cromatografia liquida abbinata a spettrometria di massa tandem (LC-MC/MS) in soggetti sani e in patologie da eccesso e difetto di attività surrenalica. Sebastiani, già brillantemente diplomatosi al Liceo Scientifico Pollione di Avezzano nel 2015, ha conseguito anche il diploma in Flauto al Conservatorio dell’Aquila nel 2017, seguito dal maestro Giorgio Matteoli con il quale, insieme anche ad altri illustri musicisti, tiene vari concerti di musica da camera riscuotendo ovunque unanimi consensi. Nel 2018 inoltre, Mario Sebastiani aveva conseguito la Laurea triennale in Biotecnologie all’Universitá dell’Aquila sempre con votazione di 110 e lode. Proseguendo successivamente gli studi all’Università di Bologna, ha iniziato contemporaneamente a lavorare come studente tirocinante al Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Centro di Ricerca Biomedica. Grande soddisfazione ovviamente, per i genitori Anna Maria Polidori e Franco Sebastiani, per la sorella Virginia, per i nonni Enzo, Virginia e Maria e per zia Francesca Polidori, insegnante e musicista dalla quale ha di sicuro ereditato la passione per la musica. Al neo dottor Sebastiani le congratulazioni di parenti, amici e della nostra redazione.