In 15 giorni è raddoppiato il numero dei contagi nella nostra Regione. 527 i ricoveri, un numero mai registrato finora, appena una settimana fa ne erano 413.

Numeri importanti che mettono in evidenza, come questo virus sia facilmente trasmissibile. Le autorità invitano tutti ad attenersi alle norme comportamentali previste per questa epidemia, dall’utilizzo delle mascherine al distanziamento sciale ecc.