ABRUZZO. FORMAZIONE PROFESSIONALE. IL CENFOP RICHIEDE UN INCONTRO URGENTE CON IL PRESIDENTE MARSILIO

Il CENFOP Abruzzo ha richiesto formalmente, come spiega nella nota il Presidente Nazzareno Padovani, con lettera del 27.3us, un incontro urgente al presidente Marsilio nella finalità di rappresentare i numerosi ed urgenti problemi della formazione professionale regionale, per poi incontrare il nuovo assessore non appena sarà nominato.

E’ il caso di ricordare che CENFOP è associazione nazionale di categoria che rappresenta gli enti di formazione professionale, operante anche in Abruzzo dal 2021, firmataria del CCNLL di settore.

Le criticità del sistema della formazione regionale meritano oggettivamente una attenzione

prioritaria in questa fase di avviamento della nuova legislatura, ed è proprio per questo che il Cenfop Abruzzo ha voluto sottolineare l’urgenza di avviare un costruttivo confronto con i vertici politici ed amministrativi, per rappresentare la difficile situazione che viviamo nel settore delle politiche attive del lavoro e segnatamente della formazione.



La spesa in formazione, continua Padovani, è un investimento in capitale umano che assume una rilevanza particolare in Abruzzo, dato che il sistema produttivo regionale è in una fase di ristrutturazione ed abbisogna di compiere un salto di paradigma verso settori a maggior valore aggiunto e più elevata produttività, il cui sviluppo potrà garantire un alto tasso di occupazione e lavori stabili.

Nella finalità di migliorare il sistema della formazione, e sempre con intento collaborativo,

nell’ultimo anno il CENFOP Abruzzo ha intessuto un intenso confronto con gli uffici del

competente Assessorato, riscontrando una buona disponibilità al dialogo, senza peraltro

raggiungere gli obiettivi posti nel reciproco e convergente interesse.



Nella veste e nel ruolo di attuatori di parte rilevante delle Politiche del lavoro della Regione

Abruzzo, e come soggetti economici del territorio, Cenfop evidenzia situazioni critiche che è

necessario risolvere con urgenza attraverso un serrato confronto istituzionale da avviare

subito. Le maggiori e note criticità, già sinteticamente segnalate nella citata missiva del

27.3 us, riguardano le seguenti aree:

Accreditamento;

Ritardo pagamenti: il sistema dei pagamenti in generale e per qualsiasi settore è lento;

Ritardo per i nuovi avvisi;

Inserimento del CENFOP Abruzzo nelle Commissioni e Tavoli tecnici.

Si rileva come particolarmente critica la situazione attuale di stallo degli avvisi: sono molti

gli utenti che sono nella impossibilità di usufruire dei servizi formativi gratuiti e pertanto sono

nella impossibilità di migliorare la propria performance lavorativa e/o adeguarla alle continue

evoluzioni dei contesti produttivi.



Le questioni succintamente richiamate richiedono una particolare urgenza nella risposta, dato

che la mancata soluzione a tali annose problematiche ha già creato serie difficoltà al sistema

che rappresentiamo, oltre che ovviamente ai cittadini/utenti dei servizi regionali ai quali, da

mesi, non siamo in grado di dare risposte certe.



Tutto ciò premesso, come dichiara il Presidente Cenfop Abruzzo Nazareno Padovani e in

considerazione del ruolo che riveste l’Associazione, che oggi rappresenta il 50% del sistema

della formazione regionale, riteniamo opportuno e necessario richiedere un confronto urgente

con il Presidente della Regione Marco Marsilio e il futuro neo assessore che sarà nominato in

settimana, nella finalità ultima, conclude Padovani, di trovare immediate soluzioni e proseguire poi un proficuo confronto con il nuovo Assessorato e con gli Uffici di settore competenti.