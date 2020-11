Salta, almeno per oggi, l’istituzione della zona rossa in Abruzzo. La giunta Marsilio ancora non ratifica il provvedimento che potrebbe, il condizionale è d’obbligo, slittare a mercoledì e forse non andrà a riguardare l’intera Regione, ma solo alcune aree considerate più critiche.

Il governatore e la giunta sono comunque a lavoro per sbrogliare la matassa, oggi si sono susseguiti una serie di incontri in videoconferenza con rappresentanti locali ed istituzionali.