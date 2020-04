ACQUA&SAPONE DONA 24 QUINTALI DI PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E PER L’IGIENE

ABRUZZESI FORTI E GENTILI

Pescara. Acqua&Sapone dona 24 quintali di prodotti per la sanificazione degli ambienti e per l’igiene della persona.

I Fratelli Barbarossa, imprenditori abruzzesi da anni presenti sul territorio nazionale con i negozi a marchio Acqua&Sapone, specializzati nel settore dei prodotti per l’igiene della casa e della persona, hanno voluto contribuire al sostegno delle famiglie in difficoltà.

I 24 quintali di prodotti, sono stati consegnati, ieri mattina, presso la Casa del Volontariato nel capoluogo abruzzese. Presenti il Sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi e la referente del CSV locale, Concetta Trecco.

Sulla base delle richieste dei cittadini in difficoltà, si provvederà alla distribuzione dei materiali con l’aiuto dei volontari che stanno lavorando nell’ambito dell’emergenza sanitaria-epidemiologica da Covid-19.

Anche nel 2009 i fratelli Barbarossa, manifestarono la loro solidarietà ai cittadini aquilani colpiti dal sisma, con beni di prima necessità.