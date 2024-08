Ad Avezzano 3 nazionali giovanili di Pallanuoto femminile, Balsorio: “Lo sport da noi è vivo 365 giorni all’anno e ci permette di continuare a farci conoscere ovunque”

Nell’impianto natatorio della città, gestito dalla società Centro Italia Nuoto, sono incominciate le gare ufficiali del raduno internazionale di pallanuoto, che si protrarrà per quasi tutto il mese di agosto.

“Avezzano capitale della pallanuoto per tutto il mese di agosto: saranno ospiti della nostra piscina comunale, sulla quale stiamo puntando molto, tre nazionali giovanili di pallanuoto femminile: le nostre azzurre, le giovani campionesse della Croazia e le atlete dell’Australia. In breve: ancora un punto segnato a favore del territorio in quanto a promozione internazionale, grazie al volano potente dello sport”. Lo dichiara la consigliera comunale Concetta Balsorio, che annuncia alla stampa l’importante evento internazionale che per quasi tutto il mese di agosto terrà impegnate maestranze, vasche e attrezzature della piscina comunale della zona nord della città. L’impianto è gestito da anni e magistralmente dalla società Centro Italia Nuoto.

“Si tratta del collegiale di preparazione della nazionale Under 19 italiana, in vista degli Europei di Zagabria, in programma dal 24 agosto al 1 settembre. – spiega il responsabile della struttura, Massimo De Leonardis – Le atlete italiane, arrivate nella Marsica a fine luglio, rimarranno ad Avezzano fino al 22 agosto; tutto questo si traduce – aggiunge – con una sola sintesi, ovvero dinamismo sportivo, turistico ed economico. Siamo orgogliosi, come team, di essere ancora una volta al centro delle competizioni e dei raduni internazionali, dimostrando, grazie anche alla splendida vicinanza dell’amministrazione comunale, la nostra capacità di ospitare eventi di grande rilevanza sportiva. Dal punto di vista squisitamente tecnico, questo collegiale rappresenta un’opportunità unica per le azzurre, perché si confronteranno con due delle migliori selezioni giovanili al mondo. Ciò garantirà loro un’esperienza formativa e competitiva di altissimo livello, in vista proprio della prossima sfida degli europei”. Ad agosto, quindi, sono previsti due common training, di cui il primo con la selezione croata dal 7 al 10 agosto e il secondo con la selezione australiana dal 17 al 21 agosto.

Come da calendario, saranno quattro gli incontri ufficiali: due con la Croazia (8 e 9 agosto) e due con l’Australia (18 e 20 agosto). “Tutte le gare sono aperte al pubblico e tutte incominceranno a partire dalle ore 19 di sera. – specifica infine la consigliera comunale – Sono sicura che la comunità marsicana risponderà con entusiasmo alla chiamata della grande pallanuoto di valore. Queste occasioni ci permettono di continuare a raccontare di noi all’estero”.