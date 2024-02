AD AVEZZANO E NELLA MARSICA È PARTITA LA ‘MACCHINA’ DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA SALUTE: 6 GIORNI DI DONAZIONI PER L’EQUO ACCESSO AL FARMACO

L’iniziativa è organizzata, a livello nazionale, dal Banco Farmaceutico e sta coinvolgendo, in questi giorni, anche numerose farmacie marsicane. La corsa alla donazione è partita martedì 6 febbraio e andrà avanti sino al 12. Ecco come e cosa donare.

Il primo passo è quello dell’acquisto di un farmaco, spesso non accessibile a tutti o salvavita. Il secondo, invece, è quello della donazione. Una ‘doppia mossa’ solidale che, in questi giorni di inizio febbraio, a partire da martedì 6, sta coinvolgendo tantissime farmacie in tutta Italia, molte delle quali anche nella Marsica.

Si tratta delle ben note giornate di RACCOLTA DEL FARMACO, organizzate dal Banco Farmaceutico. L’iniziativa è giunta alla ventiquattresima edizione. I cittadini, proprio in questi giorni, potranno recarsi presso le farmacie aderenti e donare farmaci da banco senza prescrizione medica.

Anche nel territorio marsicano, grazie ad una folta schiera di volontari, sarà possibile acquistare e donare farmaci in queste ‘case della salute’: la farmacia Di Gregorio, la farmacia Dei Marsi, la farmacia di San Rocco, la farmacia Scoccia e la farmacia Marinetti. A Trasacco e a Pescina, due sono le farmacie che hanno aderito alle giornate di sensibilizzazione e donazione, quali, rispettivamente, la farmacia della Marsica e la farmacia Capuzza.

Le linee guida, anche in questa edizione, dal locale al nazionale, saranno due: zero sprechi e meno disuguaglianze sanitarie.

I farmaci raccolti, grazie al grande lavoro dei volontari, saranno devoluti agli enti associati al Banco Farmaceutico, costantemente impegnati nel sostenere quotidianamente emergenze di diverso tipo.