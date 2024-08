Ad Avezzano la premiazione del Golden Short Film Festival. Giovedì 5 settembre la serata conclusiva del Festival Internazionale dedicato ai Cortometraggi. Ospite d’onore l’attrice Vanessa Gravina

– Al via la cerimonia di premiazione del Golden Short Film Festival – concorso internazionale di cortometraggi provenienti da tutto il mondo – che sarà ospitata in Piazza della Repubblica il prossimo giovedì 5 Settembre 2024 a partire dalle ore 21.15, e vedrà come ospite d’onore l’attrice Vanessa Gravina.

Il Festival, alla quarta edizione, realizzato grazie al contributo e alla partecipazione attiva del Comune di Avezzano, promosso dal Comitato per la Comunicazione Culturale Città di Avezzano in collaborazione con Meta Aps, associazione ideatrice dell’iniziativa e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila è un concorso internazionale volto ad individuare i migliori cortometraggi provenienti da tutto il mondo.

Saranno 20 i premi assegnati dalla giuria, divisi per categorie, partendo da quello principale: il Golden Short Film al miglior cortometraggio in concorso.

Grande protagonista sarà il pubblico partecipante: durante la serata, che sarà condotta da Luca Di Nicola, gli spettatori avranno l’opportunità di visionare e di votare in tempo reale una selezione di 4 opere internazionali in gara, che concorreranno al “Premio del pubblico Città di Avezzano”.

La soirée sarà ricca di interventi artistici, con una poetica apertura a cura dell’attrice Valeria Angelozzi e la sua “Favola in 7 arti”, a seguire l’omaggio a Woody Allen con una performance a cura dei Teatranti tra tanti (classe teen) dal titolo “Una manciata di pallottole su Broadway”.

Ospite d’onore e madrina della serata l’attrice, amatissima dal grande pubblico, Vanessa Gravina che sarà protagonista di un approfondimento tematico sul mestiere dell’attore oggi, fra cambi di prospettive e nuove possibilità partendo proprio dalla forma filmica del cortometraggio.

Il Festival contribuisce alla promozione territoriale della Città di Avezzano: è un appuntamento di calibro internazionale che ha raccolto oltre 1.000 adesioni da diversi paesi esteri, che ha l’intento di contribuire a raccontare il nuovo cinema mondiale, le nuove visioni e le tendenze.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili.

Per informazioni: info@goldenshortfestival.com