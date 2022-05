AGRICOLTURA, PD CELANO INCONTRA COMMISSARIO CONSORZIO DI BONIFICA: “BENE INVESTIMENTI SU TERRITORIO COMUNALE MA STOP A BOLLETTE PIÙ CARE. MAGGIORI COSTI NON DEVONO RICADERE SUGLI AGRICOLTORI”

Un incontro molto proficuo e concreto dove sono state affrontate le questioni di più stringente attualità di competenza del consorzio di bonifica per l’agricoltura del fucino. Nello specifico abbiamo approfondito: la programmazione degli investimenti che riguardano il territorio comunale di Celano con la relativa pianificazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali, sui quali abbiamo chiesto un incremento oltre che operatività aggiuntiva; la necessità di evitare eventuali maggiorazioni dei ruoli per gli imprenditori agricoli e i progetti di innovazione legati ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)” Così, in una nota, il Pd di Celano a margine dell’incontro avuto tra una delegazione del circolo composta dal segretario Ermanno Natalini, dalla vice Claudia Ticino e dalle dirigenti del partito Franca Innocenzi e Alina Carusi con il commissario del consorzio di bonifica del Fucino Danilo Tarquini. “Abbiamo chiesto con forza”, hanno evidenziato ancora gli esponenti dem “di neutralizzare ogni eventualità di un aumento generalizzato dei ruoli ai consorziati. Riteniamo, infatti, che i maggiori costi non debbano ricadere sugli agricoltori. Gli altri temi affrontati sono stati quelli legati ad una particolare attenzione alle questioni ambientali e, naturalmente, quello relativo alla emergenza idrica. Su questo abbiamo preteso la necessità, da parte della Regione Abruzzo, di interrompere lo stato di inerzia e di procedere al ripristino dei fondi previsti dal Masterplan per il completamento definitivo del progetto dell’impianto irriguo. Abbiamo inoltre chiesto garanzie volte al superamento del periodo commissariale per ristabilire, per gli organi consortili, la guida affidata agli agricoltori. Questo incontro”, conclude la nota, “segue quello che, nelle settimane scorse abbiamo avuto insieme al capogruppo del Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci con gli imprenditori agricoli del Fucino è la conferma che sul tema riserviamo una attenzione particolare e che intendiamo continuare ad affrontarlo con serietà e determinazione”. Ha partecipato al tavolo di lavoro anche il direttore del consorzio Abramo Bonaldi il quale ha illustrato gli aspetti più tecnici degli argomenti in oggetto.