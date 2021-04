AIELLI. 25 APRILE, IL SINDACO DI NATALE: INIZIÒ IL CAMMINO CHE CI PORTÒ ALLA CONQUISTA DI UNA NUOVA REPUBBLICA DEMOCRATICA

Festa di Liberazione, il 25 Aprile giornata storica per la nostra Nazione, quando, finalmente, si pose fine alla dittatura, al Fascismo e all’occupazione Nazista.

Ad Aielli, così come in tutta Italia si sono svolte le cerimonie per onorare questa festa e soprattutto, quanti, con il loro sacrificio e coraggio ci hanno dato la libertà che oggi abbiamo.

“Non ci sarebbe stata libertà senza la lotta dei giovani partigiani, senza il sacrificio dei soldati alleati morti sul nostro suolo, senza le centinaia di migliaia di militari italiani che dissero No alla Repubblica Sociale e alla Germania nazista”, ha evidenziato il Sindaco Enzo Di Natale nel suo intervento .

“Il 25 aprile iniziò il cammino che ci portò alla conquista di una nuova Repubblica democratica e della nostra Costituzione.

Lo abbiamo ricordato oggi, nei vari luoghi in cui ci sono tracce di queste storie.

Viva l’Italia

Viva la libertà”