AIELLI. ABBANDONA RIFIUTI IN UN CANALE, RINTRACCIATO E MULTATO

E’ andato a buttare rifiuti lungo il canale del fucino nel territorio di Aielli, ma non aveva fatto i conti con le fototrappole posizionate dal comune.

E’ stata così immortalata una persone e subito identificata , multatata ed indotta a ripulire l’area dove aveva buttato i suoi rifiuti.

“Ad Aielli è partita la raccolta differenziata”, ha spiegato il Sindaco Enzo Di Natale, “ fatto importante per tutta la nostra collettività. Come però sapevamo qualcuno poteva magari evitare di farla buttando i rifiuti nelle aree più sensibili a questo fenomeno. Per contrastare questa odiosa pratica però avevamo pensato già tempo fa di acquistare delle fototrappole da sistemare nella aree a rischio, apparecchiature che come abbiamo avuto modo di testare oggi, svolgono alla perfezione il loro compito”.