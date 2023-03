Aielli. Borgo Universo sbarca in Cina

Le brochure di Aielli e di Borgo Universo saranno presenti negli uffici visto della Metropoli Cinese di Chongqing.

Grazie ad una collaborazione tra sindaco, un professore aiellese di stanza in Cina e alcune funzionarie italiane dell’ufficio visti il materiale informativo aiellese sarà a disposizione di tutti coloro che si recheranno in Italia.

Queste le parole del primo cittadino Enzo di natale:

“Ci sono voluti due anni, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Marco Quaglieri ed io abbiamo iniziato a buttare giù l’idea più di due anni fa, poi tra una pandemia e un lockdown, di tempo ne è passato ma il risultato è finalmente arrivato.

Da ieri, le brochure di Aielli e di Borgo Universo sono ufficialmente presenti negli uffici del centro visti per l`Italia a Chongqing, una metropoli da 30 milioni di abitanti.

È il nostro materiale informativo, le nostre guide, dove c’è spiegata la Torre delle Stelle i vari murales e gli altri punti di interesse, tutto tradotto in cinese dagli studenti della scuola dove insegna Italiano Marco, un giovane aiellese che ha trovato la sua strada lì, in Cina.

Un progetto importante che ci avvicina alla nazione più popolosa del pianeta a cui, oltre a Marco Quaglieri, hanno collaborato anche Lorella Brienza (manager centro visti) e la Prof.sa Enza Armiento (supervisore alla traduzione) e il grafico avezzanese Dino Speca

È un ufficio nevralgico quello del centro visti perché tappa obbligata per chiunque lasci il paese, ciò significa che tutti quelli che avranno l’Italia come destinazione potranno ricevere gratuitamente le nostre brochure.

E così la Cina e i suoi turisti saranno leggermente più vicini.”