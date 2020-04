AIELLI. COMUNE LANCIA RACCOLTA FONDI TRAMITE PIATTAFORMA INTERNET, UN CANADESE DI ORIGINI AIELLESI DONA SUBITO 5MILA EURO

Un conto corrente dedicato alle donazioni economiche provenienti da soggetti privati. E’ l’ennesima iniziativa messa in campo dal Comune di Aielli nell’affrontare con tutti i mezzi questa emergenza sanitaria.

“Il problema”, ha spiegato il Sindaco Enzo Di Natale, “è che non tutti gli Stati aderiscono al circuito iban e in alcuni di essi, tipo Usa e Canada, occorrono più procedure per effettuare un semplice bonifico. Proprio nel nord America, c’è la più alta concentrazione di famiglie aiellesi emigrate negli anni passati”, aggiunge il Primo Cittadino. “Figli o nipoti di aiellesi coraggiosi, che decisero di lasciare tutto e partire in cerca di un futuro migliore per sé stessi e per i propri figli. Inseguirono il sogno americano, molti di loro ce la fecero, grazie a sacrifici enormi”.

Di Natale ricorda come queste famiglie non hanno mai reciso il legame con la propria terra, con il proprio passato.

“Oggi vogliono aiutarci, soprattutto dal Canada. C’è chi, come Cesidio Nucci, ha già offerto il proprio contributo. Per rendere più facile l’operazione, grazie all’ Associazione Comunicare, é stato creato una raccolta fondi tramite #Gofundme. Una piattaforma ideale per raccogliere contributi da tutto il mondo in maniera più rapida ed efficace. I primi 250 euro sono arrivati proprio dal nostro amico Cesidio Nucci che ne aveva già donati 5000 sul conto corrente comunale. Un benefattore dal cuore d’oro”.

Il Sindaco di Aielli ha evidenziato ancora che tutto ciò che sarà raccolto verrà bonificato al comune di Aielli che utilizzerà ogni centesimo per proteggere la salute dei propri abitanti.

“ È una bellissima iniziativa. andiamone fieri. Riguardo Cesidio Nucci, non posso che ringraziarlo a nome di tutti gli aiellesi. Lo ricorderemo, per sempre”.

Questo il link della raccolta: http://gofundme.com/f/aielli039s-heart