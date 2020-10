AIELLI. DI NATALE VARA LA NUOVA GIUNTA

Si è insediato venerdi scorso il nuovo consiglio comunale di Aielli. Oltre al Consiglio è stata varata anche la nuova giunta, riportiamo il post del Sindaco Enzo Di Natale

Venerdì sera, oltre all’insediamento del nuovo consiglio comunale, è stata creata anche la nuova giunta.Tendendo conto della forte indicazione popolare, ho nominato Francesco Ponari vice sindaco, con delega al verde pubblico e ai lavori pubblici e Stefano Di Censo assessore, con delega allo sport, ai rapporti con le associazioni e alla gestione degli eventi.Ho deciso di trattenere, oltre al bilancio, due settori che reputo fondamentali per il nostro paese: la cultura e la scuola.Mi occuperò direttamente della cultura perché dopo cinque anni è diventata un volano per l’intero territorio, promettendo, fin da subito, continuità negli investimenti e nei progetti. Rimarrà sotto il mio controllo anche la scuola, perché sarà un anno scolastico particolare, in cui la sicurezza dei nostri ragazzi avrà la precedenza su tutto e perché l’unico responsabile, soprattutto per il discorso Covid-19, non può che essere il sindaco.Faremo di tutto, sotto ogni punto di vista, per non scendere sotto gli standard garantiti in questi 5 anni, impegnandoci, laddove possibile, a migliorare.Ci attendono sfide importanti, noi siamo pronti.