AIELLI. ESPLOSIONE NELLA NOTTE, SALTA IN ARIA BANCOMAT ED UFFICIO TECNICO

Un boato forte, questa notte con dell’esplosivo è stato fatto saltare in aria il bancomat delle poste italiane e la stanza dell’ufficio tecnico del comune di Aielli. Sul posto i Carabinieri. Non ci sono feriti.

AGGIORNAMENTO

a far esplodere il bancomat tre uomini incappucciati che hanno fatto allontanare alcuni passanti che si trovavano nelle vicinanze e poi sono passati all’azione

I ladri non sono riusciti a portare via nemmeno un euro, in compenso hanno sventrato l’edificio comunale.