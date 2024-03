AIELLI. IL PAESE MARSICANO TORNA SU RAI3 A “SPENDIDA CORNICE”

Ancora una ribalta televisiva per il piccolo paese marsicano di Aielli, divenuto noto a livello nazionale per i suoi murales.

Questa volta si tratta di una storia che “vola” dalla Sardegna all’Abruzzo.

La signora Maria Ghisu di Biancareddu, in Sardegna, è divenuta celebre per aver messo a disposizione della sua piccola comunità la propria casa come seggio elettorale (la scuola paesana non era agibile), consentendo così ai 149 residenti del paese di votare alle elezioni regionali.

Geppi Cucciari, per il suo programma “Splendida Cornice”, ha intervistato la signora Ghisu scoprendo, fra le altre cose, che nella sua vita non aveva mai avuto modo di prendere l’aereo.

La Cucciari ha deciso di regalare un viaggio in aereo nel continente a Maria Ghisu: fra le destinazioni visitate c’è anche Aielli.

Così si è espresso il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale:

“Abbiamo accolto la signora Ghisu in paese come si conviene, con tanto di gruppo folkloristico musicale da Chieti, giro dei murales e torre delle stelle. Ormai sappiamo gestire bene la visibilità e le telecamere della RAI: sembra incredibile poter dire una frase del genere, ma non ci stupisce più la realtà. Aielli viene considerata fra i luoghi da visitare in Italia, e questo ci onora e ci inorgoglisce sempre”.