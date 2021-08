AIELLI. IL REPARTO TERAPIA INTENSIVA DEL SAN SALVATORE IN VISITA, DI NATALE FA DA CICERONE TRA I MURALES

AIELLI. IL SINDACO DI NATALE, CICERONE PER DEGLI OSPITI SPECIALI

“Il 13 agosto, con quaranta gradi, a mezzogiorno,si può scegliere se andare al mare o se fare la guida turistica” ha postato sui social sul Sindaco Enzo Di Natale.

“Se però il reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Salvatore decide di fare tappa ad Aielli puoi tirarti indietro.

Fare da Cicerone, in casi eccezionali, è sempre un piacere”.

Ennesima presenza ad Aielli che si conferma come una delle mete preferite per i tanti turisti amanti della cultura e dell’ambiente.