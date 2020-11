AIELLI. IL SINDACO DI NATALE INVITA LA REGIONE A FARSI CARICO DELL’ACQUISTO DEI TAMPONI ANTIGENICI DA DESTINARE AI COMUNI

Da più di un mese nel comune marsicano si stanno effettuando i tamponi antigenici, iniziativa in collaborazione con la Asl che sta ottenendo grandissimi risultati.

Il Sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, promotore, insieme alla sua Amministrazione dell’iniziativa, invita la Regione Abruzzo a farsi carico dell’acquisto di tali tamponi da poter utilizzare sulla popolazione.

“ Faccio un invito alla Regione Abruzzo affinché si attivi per l’acquisto dei tamponi antigenici da poter attivare una procedura di screening sulla popolazione scolastica almeno per le scuole elementari e medie, tampini da eseguire a cadenza settimanale”, spiega il Sindaco Di Natale, “ inoltre ritengo sia opportuno che la Regione si faccia carico dell’acquisto di questi tamponi da destinare ai Comuni cosicché tutti possono effettuare controlli a tappeto sulla popolazione dell’intera Regione, solo così si può ottenere un quadro preciso della diffusione del virus e di conseguenza potrebbero attivarsi tutte le procedure ed interventi del caso.