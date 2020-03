AIELLI. LAUREA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS. AUGURI A LUIGI MACCALLINI CHE DISCUTE LA TESI SU SKYPE

Si Laurea in Ingegneria Informatica all’Università di Bologna discutendo la tesi attraverso il collegamento on line predisposto dall’Ateneo.

Dottore in Ingegneria Informatica, Luigi Maccallini di Aielli, che ha discusso la tesi su un “Software per il rilevamento esterno ed interno delle persone”. Una tematica importante, difficile che ha saputo spiegare con bravura e precisione.

Tanta la soddisfazione in casa Maccallini, del papà Domenico, la mamma Federica D’Amore, il fratello Federico, i nonni Luigi, Rosa e Maria.

“ Abbiamo festeggiato in famiglia”, ha detto il papà Domenico, “ certo in questo periodo di restrizioni non si poteva fare altro, ma arriveranno tempi migliori e quando passerà questa emergenza e ci sarà la proclamazione festeggeremo come si deve”.

Anche per il piccolo festeggiamento in casa, considerando che è tutto chiuso, a Luigi la corona di alloro l’ha preparata un’amica fioraia, mentre altri amici gli hanno fatto avere qualche dolce, anche questo vuoil dire laurearsi al tempo del Coronavirus. Luigi Maccallini è stato l’unico abruzzese di 12 studenti dell’università di Bologna che si sono laureati l’altro giorno.

Congratulazioni a Luigi e a tutta la famiglia da parte del Faro 24.it