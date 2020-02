AIELLI. LE AREE INTERNE E LA MARSICA, TRA OPPORTUNITÀ E BISOGNI, INCONTRO CON LE ISTITUZIONI

Lunedì 24 febbraio, presso la sala Don Gaetano Tantalo ad Aielli, si terrà un incontro sulle tematiche legate alle aree interne e la marsica, occasione per discutere ed approfondire le discussioni su opportunità e bisogni.

Parteciperanno all’evento: il Sindaco di Aielli Enzo Di Natale, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’Assessore Regionale, Guido Quintino Liris, il Commissario della Comunità Montana, Gianluca De Angelis, il Presidente DMC Marsica, Giovanni D’Amico.

Un appuntamento importante per parlare delle aree interne, delle tante problematiche e delle opportunità che ci potrebbero essere per i territori come ad esempio la Marsica.