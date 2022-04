AIELLI. PORTIERE FINISCE IN OSPEDALE DOPO UN CONTRASTO DURANTE LA PARTITA

Finisce in coma dopo un contrasto di gioco durante una partita degli amatori. L’ incidente è avvenuto ad Aielli, dove durante il match del campionato Amatori che vedeva in campo l’Aielli e la Sanpelinese. il portiere della Sanpelinese, G. G. 46 anni di Avezzano, in anticipo sulla palla. Si è scontrato con un giocatore dell’Aielli. Impatto violentissimo, subito soccorso il