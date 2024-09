Aielli si prepara ad accogliere l’ambasciatrice di Palestina

AIELLI – Il rapporto fra Aielli (AQ) e la Palestina continua a stringersi nel segno dell’arte e dell’accoglienza.

Sabato 7 settembre si terrà nel paese marsicano un evento denominato “Borgo Universo for Palestine”, con la partecipazione dell’ambasciatrice palestinese Abeer Odeh.

Alle ore 17.00, ad Aielli Stazione, ci sarà l’inaugurazione ufficiale del nuovo murale dell’artista palestinese Taqi Spateen, “Ring the bell in your head”.

Alle ore 18.30, presso la Torre delle Stelle, si svolgerà un live set dei Metonimia.

Alle ore 21.00, sempre presso la Torre delle Stelle, avrà luogo uno spettacolo divulgativo di Paolo Maria Ruscitti dal titolo “Dov’è nato l’universo”.

Con un piccolo contributo (10 euro), inoltre, alle ore 20.00 presso il Cantinone di Aielli i presenti potranno consumare una “cena frugale” di due portate.

“La connessione con la Palestina ad Aielli è forte e si rafforzerà ancora. Accogliere nuovamente l’ambasciatrice palestinese è per noi motivo di grande orgoglio. La nostra voce, per quanto piccola, continuerà a farsi sentire, tramite l’arte e la divulgazione delle problematiche palestinesi” ha dichiarato il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale.