AIELLI TRA I LUOGHI DEL CUORE, VOTA QUI PER SOSTENERLO

Aielli occupa attualmente la 19° posizione nella classifica stilata dal FAI “I Luoghi del Cuore”. Un piazzamento notevole che fa capire come il borgo abruzzese sia, per i turisti, una meta ambita e da visitare.

Una posizione che può migliorare ancora di più, basta votare nel sito del FAI, il Comune Marsicano, che in questi ultimi 5 anni ha avuto un salto di qualità non da poco grazie non solo alla sua posizione geografica, trovandosi nel cuore dell’Appenino ad un ’altitudine di 1030 m, alle pendici del monte Sirente, all’interno del Parco Regionale Naturale Sirente-Velino. Aielli è un borgo fortemente legato all’astronomia, qui infatti nell’800, nacque uno dei suoi cittadini più illustri, l’astronomo Filippo Angelitti, al quale è intitolata la piazza centrale del paese e in cui è presente un monumento a lui dedicato, che riproduce in scala ridotta il sistema solare.

Uno dei simboli del paese è la Torre medievale al suo interno c’è un osservatorio astronomico “Torre delle Stelle” da cui si possono osservare luna e pianeti.

Da qualche anno il borgo ha sposato la street art come strumento di rilancio creando un museo a cielo aperto diventato ormai meta di visitatori che giungono da più parti d’Italia. Tra le opere murarie spiccano per importanza: il murale di Fontamara un’opera titanica,l’intero libro di Ignazio Silone riprodotto su una parete, unico caso in Italia e l’opera di Okuda San Miguel, un’esplosione di colori che accoglie i turisti in uno degli ingressi del borgo.

Ecco il link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/borgo-universo?ldc