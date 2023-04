Aielli tra le meraviglie d’Italia secondo Autostrade per l’Italia

È una notizia bellissima – commenta il sindaco Enzo Di Natale- Autostrade per l’Italia ha scelto Aielli. Siamo tra le città “Meraviglie d’Italia”. Con ben 2 percorsi turistici (il museo a cielo aperto e la Torre delle Stelle) consigliati ai milioni di automobilisti che attraversano, ogni giorno, le autostrade nazionali. È la forza del progetto “Wonders”. Promosso dalle pagine del Corriere della Sera. Un’iniziativa di Autostrade per l’Italia, che promuove il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese. Per scoprire tutte le meraviglie d’Italia. Attraverso coinvolgenti esperienze di viaggio appositamente ideate insieme a partner autorevoli come Touring Club Italiano, WWF e Slow Food Italia. Insieme alla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. “Unisciti ad una community di viaggiatori, curiosi e appassionati, per conoscere suggestivi itinerari nei luoghi più emozionati del nostro Paese”, così Autostrade per l’Italia racconta un progetto bellissimo. Basta collegarsi al sito, e seguire tutte le proposte. Sono 20 i percorsi promossi in Abruzzo, Aielli è tra quelli più affascinanti, contribuendo così a rendere attrattivo un territorio intero.