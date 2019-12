AIELLI. TUTTO PRONTO PER LA TRADIZIONALE FIACCOLATA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETÀ

Sabato 28 dicembre si rinnova il tradizionale appuntamento con la Fiaccolata Della Pace E Della Solidarietà, arrivata alla sua 34° edizione.

L’evento, organizzato dal gruppo Alpini di Aielli, in collaborazione con l’Avis cittadina, rappresenta un appuntamento importante e suggestivo.

Il programma prevede il raduno alle 15.30 in piazza F. Angelini, alle 16 partenza per la chiesetta degli Alpini situata su Monte san Pietro , da dove alle 17.30 si snoderà la fiaccolata per arrivare in piazza davanti la chiesa dove saranno servite bevande calde ai partecipanti.