AIELLI. Verrà inaugurato domenica 10 novembre il murale di Giacomo Matteotti

AIELLI (AQ) – Verrà inaugurato domenica 10 novembre, ad Aielli Stazione, ore 11.00, un nuovo murale rientrante nel progetto artistico dell’ormai noto “Borgo Universo”.

Il murale, realizzato dall’artista Antonia Cotecchia (Koté) in occasione dei cento anni dal brutale assassinio di Giacomo Matteotti, è stato posto- non casualmente – in Via Giacomo Matteotti ad Aielli Stazione.

L’opera – ufficialmente denominata “Sognai talmente forte che mi ritrovai nel futuro” – raffigura il volto del giovane Matteotti ed è, nelle intenzioni dell’artista, “un invito rivolto a tutti a manifestare la propria idea di libertà e unicità contro le dittature”.

L’inaugurazione dell’opera vedrà la presenza del Senatore Michele Fina, di Elena e Laura Matteotti (nipoti di Giacomo) e del Sindaco di Aielli, Enzo Di Natale.

Quest’ultimo si è espresso come segue in merito: “Siamo orgogliosi di poter inaugurare ad Aielli un’opera così piena di significato. Matteotti oggi è, e sarà sempre, un simbolo fondamentale di libertà per tutti noi”.