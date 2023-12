AL LICEO VITRUVIO DI AVEZZANO LABORATORI ED ENTUSIASMO IN OCCASIONE DEL PRIMO OPEN DAY

Di Giuliana Pietrantoni e Micol Trinchini, redazione Giornale di Istituto YAWP

Sabato 16 Dicembre, il Liceo Scientifico Marco Vitruvio Pollione, ha accolto con piacere i futuri Vitruviani. Nel pomeriggio infatti è stato possibile visitare la struttura, raccontata attraverso i laboratori realizzati da una collaborazione comune tra professori e alunni del Liceo. La giornata è stata aperta da un allegro coro musicale di docenti e alunni che prevedeva come tema principale quello natalizio. Gli aspiranti liceali hanno poi avuto la possibilità di osservare con tutta la loro curiosità, le attività che più contraddistinguono l’istituto.

In generale, per fare un resoconto della giornata, dalle numerose opinioni consultate dei giovani ospiti, sono emersi l’entusiasmo e la voglia di intraprendere un nuovo percorso, non più sconosciuto grazie all’Open Day. Tra ragazzi indecisi e ragazzi con le idee molte chiare, sono affiorati la comune curiosità e il desiderio di autodeterminarsi. Vedere ragazzi con tanta strada da fare e tanti sogni da realizzare ha sicuramente emozionato i vitruviani, dai più giovani ai veterani. Il Liceo Scientifico Marco Vitruvio Pollione continua a manifestare la propria voglia di “fare bene”. Lo spirito di appartenenza si è mostrato ancora una volta il pilastro attraverso cui erigere l’edificio del sapere.

Prossimo appuntamento: sabato 20 gennaio 2024