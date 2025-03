Al Pta “Serafino Rinaldi” di Pescina torna la mammografia e iniziano i lavori di adeguamento strutturale. Soricone: «Due ottime notizie per la città e per il territorio. Continueremo a vigilare e a potenziare il nostro presidio»

PESCINA – Due notizie positive in tema di sanità arrivano nella Marsica e per la precisione due importanti novità che riguardano il Pta “Serafino Rinaldi” di Pescina.

Finalmente, dopo la Moc e dopo tanta attesa, torna in funzione la Mammografia al Pta pescinese. Una notizia importante non solo e no tanto per i servizi che offre il presidio, ma soprattutto per le tante donne del territorio servito da questa struttura che, così, potranno più agevolmente sottoporsi a questo fondamentale esame di controllo e prevenzione.

Ma non solo. A breve, come spiega il Vicesindaco e assessore alla sanità del Comune d Pescina, Luigi Soricone, inizieranno anche degli attesi e importanti lavori nello stesso Pta “Rinaldi”.

«Il ritorno della Mammografia nel nostro presidio – afferma Soricone – è indubbiamente un grande successo per l’Amministrazione comunale che cerca, sempre più e continuamente, di potenziare il proprio presidio territoriale.

Da lunedì 10 marzo prossimo, poi, inizieranno gli screening con la mammografia al ritmo di 2 esami al giorno.

Ma non finisce qui – prosegue Soricone -. A breve, infatti, inizieranno i lavori per l’adeguamento strutturale e funzionale dell’ospedale di comunità che saranno realizzati con i fondi PNRR per un investimento di circa tre milioni di euro.

Inutile dire la nostra contentezza e soddisfazione per queste due notizie – conclude il Vicesindaco di Pescina -.

Due segnali di sviluppo del Pta “Rinaldi”, senza dubbio, ma noi continueremo ugualmente a vigilare e saremo sempre attenti affinché si proceda in direzione del potenziamento del nostro Presidio».

Pescina lì, 4 marzo 2025

Il Vicesindaco

Luigi Soricone