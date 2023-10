AL VIA IL CAMPIONATO DELL’ISWEB AVEZZANO RUGBY: PRESENTATA LA SQUADRA PRIMA DELLA TRASFERTA A NAPOLI

È stata presentata quest’oggi, nella sala conferenze del Comune di Avezzano, la squadra dell’Isweb Avezzano Rugby che domani esordirà in campionato nella delicata trasferta partenopea contro il Napoli Afragola. Un match che segna il ritorno in campo per i gialloneri dopo la più che positiva stagione dell’anno scorso conclusa al quarto posto in classifica. Così Vincenzo Troiani, head coach giallonero: “Un inizio di torneo che ci mette subito di fronte a un team che in casa è tra i più ostici e determinati. Rispetto allo scorso anno abbiamo dovuto sostituire per motivi personali o di carattere lavorativo quasi un terzo della squadra. I nuovi arrivati stanno lavorando sodo per essere ben amalgamati e competitivi fin dall’inizio. Vedo una squadra più solida dal punto di vista fisico, che giorno dopo giorno migliora anche sotto il profilo del gioco di squadra”.

Entusiasmo e partecipazione hanno accompagnato l’incontro odierno, alla presenza, fra gli altri, del sindaco Giovanni Di Pangrazio, dell’Assessore regionale Giorgio Fedele, del Consigliere comunale Nello Simonelli, del Presidente del Comitato Regionale Fir Abruzzo, Marco Molina, e di una nutrita rappresentanza di sponsor e componenti del club.

“Ringrazio la società, l’Isweb Avezzano Rugby, e tutto lo staff tecnico che supporta gli atleti nelle loro sfide. Siamo tra i primi Comuni in Italia a sottoscrivere un protocollo d’intesa tra pubblico e privato per la rigenerazione dell’attuale struttura sportiva di via dei Gladioli che andrà ad ospitare il nuovo campo da rugby. Un’operazione da quasi 400mila euro, con un investimento importante da parte del privato al quale va riconosciuto onore e merito e una compartecipazione del nostro Comune. Ora, lo possiamo annunciare ufficialmente: il 12 ottobre prossimo, alle ore 17, inaugureremo il nuovo stadio, che sarà uno dei più belli d’Abruzzo. Inoltre, lo sport agisce come alternativa sana alla strada. Fornisce mete da raggiungere, per la mente e per il corpo, sane e salutari; soprattutto per questo lo incentiviamo col massimo impegno. Lo sport ha bisogno di persone appassionate e competenti che sappiano gestire tanto l’aspetto agonistico, quanto quello imprenditoriale”, ha detto il sindaco Giovanni Di Pangrazio.

Il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti, non è riuscito a nascondere l’emozione nel parlare di un progetto sportivo che, anno dopo anno, è cresciuto in maniera esponenziale fino a diventare punto di riferimento per il territorio. “Quest’anno abbiamo ampliato la rosa della prima squadra con innesti mirati nell’ottica di essere sempre più competitivi. Inoltre il settore giovanile e quello del minirugby continuano a crescere ed aggregare sempre più ragazzi che si avvicinano al mondo della palla ovale. Il nostro è un movimento in fermento che ci darà grandi soddisfazioni nei prossimi anni. A tutto lo staff tecnico, ma anche ai tanti sponsor e partner che ci supportano, va il ringraziamento della società che rappresento. Siamo un gruppo solido e determinato, abbiamo voglia di andare lontano”.