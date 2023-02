AL VIA IL CORSO DI BOXE ALLA DYNAMICA DI TAGLIACOZZO. NUOVA COLLABORAZIONE CON L’ASD SAULI

Un 2023 che inizia con lo sprint per l’Asd Dynamica di Tagliacozzo. Da quest’anno, infatti partirà un nuovo corso di Boxe all’interno della struttura marsicana grazie alla nascita un’importante collaborazione con l’Asd Sauli Boxe, associazione leader nel campo della boxe a livello nazionale e nelle prime nel nostro territorio.

Proprio in questi giorni Savchuck Olena, allieva della Sauli Boxe sta partecipando ad un torneo internazionale in Marrakech. Con ampia soddisfazione del presidente onorario Cristiano di Salvatore, si tratta di una competizione preparatoria per i mondiali che si svolgeranno nel mese di Marzo.

“Una collaborazione che accogliamo con orgoglio e soddisfazione per la nostra associazione”, ha commentato il responsabile tecnico, Roberto Buzzelli, presidente dell’Asd tagliacozzana. “Porteremo la “noble art nel nostro comprensorio ed avremo un nuovo corso all’interno della nostra struttura che sarà tenuto sotto la direzione del maestro Giuseppe Sauli, del tecnico Matteo Di Giulio e con il pugile professionista Gianluca Valente”.