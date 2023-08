ALBA ADRIATICA (TE). CHIUSURA CENTRO SCOMMESSE

A seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati effettuati sulla costa disposti dal Questore di Teramo, particolare attenzione è stata posta nei confronti dei luoghi di aggregazione frequentati dai giovani, tra cui locali di intrattenimento, Bar, sale Giochi e Scommesse, è stato constatato che l’esercizio di raccolta scommesse, ubicato nel comune di Alba Adriatica (TE), lungomare Marconi ad insegna Goldbet, risulta luogo di aggregazione di persone pregiudicate per vari reati, come riscontrato dai ripetuti controlli effettuati dal personale della Volante denominata “Mare” dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Teramo e dagli accertamenti esperiti in collaborazione con la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Teramo.

Pertanto, in considerazione della peculiarità dell’attività di Agenzia di raccolta scommesse, e della presenza dei soggetti pregiudicati, da cui discende una potenziale pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore ha emesso un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 100 TULPS della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., con chiusura per gg. 7 del citato esercizio di raccolta scommesse.