-ALBA FUCENS E BORGO MEDIOEVALE, UN PATRIMONIO NON APPREZZATO. NELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE DI MASSA D’ALBE, L’ ENNESIMO IMBARAZZO POLITICO



Durante l’ultimo Consiglio Comunale del 25 Marzo 2024 è stata presentata al Sindaco Nicola Blasetti un’interrogazione consiliare sullo stato di agibilità del Borgo Medievale di Alba Fucens, da parte di noi Consiglieri di Minoranza.

Il Sindaco, come ormai suo solito, anche stavolta ha evitato di rispondere in prima persona e chiama ad intervenire sul tema dell’agibilità del

Borgo Medioevale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico che riferisce in merito alle minuziose indagini da lui effettuate nell’archivio cartaceo comunale.