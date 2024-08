Alessandro Di Stefano è un nuovo giocatore dell’Isweb Avezzano Rugby. Il pilone subito a disposizione dello staff tecnico

Avezzano. “Ho scelto l’Isweb Avezzano Rugby perché è una realtà nuova, piena di giovani ed entusiasmo, che in pochi anni ha raggiunto la serie A1 e che ogni giorno si pone obiettivi di squadra sempre più elevati e stimolanti. Dopo la scorsa stagione con alti e bassi, a causa di infortuni ed altre situazioni delicate, ho scelto di alzare la testa e di sposare questo nuovo progetto con un futuro pieno di speranze”.

Con queste parole Alessandro Di Stefano, pilone classe 2004, si presente ai tifosi del club marsicano. Quest’anno vestirà la maglia giallonera dopo che la scorsa stagione ha militato tra le fila de La Rugby L’Aquila ed ha partecipato alle attività della nazionale italiana Under 20. Centottantatrè centimetri di altezza per centoventi chili di peso, andrà a rafforzare il pack degli avanti a disposizione dell’head coach Vincenzo Troiani.

“I miei obiettivi di questa stagione sono quelli crescere prima di tutto come persona all’interno di un nuovo gruppo squadra ma anche di stare a contatto con giocatori di esperienza e di livello da cui poter apprendere il più possibile. Ambisco a migliorare sia a livello fisco che mentale, anche se l’obiettivo principale rimane quello che squadra e società si daranno nei prossimi giorni”, prosegue Di Stefano. “Con il mio arrivo penso di poter mettere a disposizione del gruppo tutto il mio amore e passione che ho per il rugby, la perseveranza che ho nelle situazione difficili, le mie piccole esperienze anche se sono ancora giovane, voglia di vincere e far sì che la società possa arrivare sempre più in alto con il mio apporto, ma rimanendo sempre umile”.