ALI Abruzzo, appello accorato dei Comuni alla Regione: si rifinanzi il fondo per i contributi agli affitti per le persone in difficoltà

La Regione rifinanzi il fondo di supporto per gli affitti. La richiesta è della sezione abruzzese dell’associazione di Comuni Autonomie Locali Italiane (ALI).

La legge di bilancio nazionale ha nel 2023 ha eliminato il fondo di 330 milioni di euro di supporto per gli affitti. Erano soldi che negli anni scorsi venivano veicolati alle Regioni e tramite queste ai Comuni per supportare le persone in difficoltà e garantire il diritto all’abitare. Si tratta di un fondo creato nel 1998 dal governo guidato da Massimo D’Alema, per aiutare le persone a pagare l’affitto.

“Si tratta di contributi molto importanti che entrano nella carne viva dei nostri comuni, consentendoci di aiutare le persone in difficoltà economica che quotidianamente si rivolgono a noi amministratori”, dichiara Chiara Trulli, vicepresidente di ALI Abruzzo, nonché sindaca di Spoltore. “Lo scorso anno con delle economie di bilancio la Regione Abruzzo aveva in parte supplito a questa grave mancanza, stanziando 4,5 milioni di euro, risorse che però non sono state riconfermate nel 2024, lasciando completamente scoperte le esigenze dei Comuni a cui sono giunte richieste per complessivi 7,6 milioni di euro. Chiediamo alla Regione di ragionare insieme per trovare una soluzione e ripristinare questi fondi. Si tratta di scelte che la politica deve fare: si sta discutendo in questi giorni della Legge Mancia, se si vogliono aiutare i Comuni si spostino ad esempio quelle risorse sul supporto delle famiglie in difficoltà”.