ALTRO RINFORZO IN PRIMA LINEA PER L’ISWEB AVEZZANO RUGBY: INGAGGIATO IL PILONE ANGELO CARONES, EX VERONA RUGBY

Angelo Carones è un nuovo giocatore dell’Isweb Avezzano Rugby. Pilone destro, classe 2003, 1.85cm per 119 chili, vanta esperienze nel Frascati e nel Verona, andrà a rafforzare la prima linea. “Sono davvero felice di giocare con l’Avezzano – spiega il giocatore – mi ha colpito la gentilezza del presidente nei miei confronti. Non vedo l’ora di intraprendere questo percorso e di dare il meglio di me, sia nell’allenamento che nelle partite. Sono convinto che come club riusciremo ad ottenere ottimi risultati. Non vedo l’ora di iniziare la stagione”.

“Ringrazio il Rugby Frascati per l’opportunità data al ragazzo ed accogliamo con piacere Angelo nella nostra società. Lo staff tecnico lo aiuterà nel percorso di crescita e sono sicuro che darà un grande contributo alla squadra”, commenta il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti.