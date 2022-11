Alunni EsaBac del Liceo “BENEDETTO CROCE” A ORLÉANS!

Scambio lingustico-culturale nel quadro della Mobilità Erasmus per alcuni alunni delle classi 4^L e 5^L percorso EsaBac del liceo “Benedetto Croce” di Avezzano: Anastasyia Bleshch, Alice Casella, Francesca Ciciotti, Anita D’Amore, Anastasia Della Cagna, Aurora Di Marco, Gaia Di Meo, Francesco Iommi, Marta Mancini, Flavia Mariani, Lara Neri, Fabiola Pisegna, Ilaria Recchiuti, Denisa Rotila e Marisol Vitale, accompagnati dalle prof.sse Gisèle Castellani e Erika Gigli, hanno trascorso una settimana a Orléans con gli alunni del Lycée “Charles Péguy” nel quadro della Mobilità Erasmus USR ABRUZZO.

Sono stati accolti dal Proviseur Marc Dubois, dalle docenti Laura Ferraro e Isabelle Pierre e sono stati ospiti dei loro corrispondenti. Sono stati coinvolti in varie attività didattiche, linguistiche, culturali e culinarie. Hanno visitato Orléans, Parigi, i castelli di Chambord et Blois, occasione per ripercorrere pagine di storia e di arte italo-francesi. Hanno avuto modo di scoprire i prodotti gastronomici tipici attraverso la visita dell’Azienda vinicola Javoy et Fils seguendo le fasi della produzione (dalla vendemmia all’imbottigliamento!); hanno intervistato ristoratori e camerieri del celebre quartiere Montmartre e di Les Halles-Chatelet mercato alimentare di Orléans ; hanno sperimentato la dégustation à l’aveugle e la mensa scolastica. Interessanti le attività linguistico-culturali con la Caccia al Tesoro (giochi linguistici-culturali-letterari) e coinvolgimento nelle lezioni “con metodologia della scuola francese” di matematica, fisica, inglese, filosofia, storia, arts appliqués, ecc…

Grazie al Dirigente Scolastico, prof. Attilio D’Onofrio per avere fortemente creduto nel progetto, allo staff di dirigenza, al DSGA e al personale ATA, ai colleghi docenti

e all’USR Abruzzo per l’opportunità offerta ai nostri alunni. Grazie alle famiglie degli alunni per la fiducia e la stima dimostrate. Complimenti agli alunni coinvolti che hanno mostrato serietà, spirito di adattamento e competenze relazionali, linguistiche e culturali. Non può mancare un Grazie a Ida e Walter, i nostri “chauffeurs” della Chiarelli Viaggi! Appuntamento a novembre presso il Liceo Croce per l’accoglienza degli amici francesi!!!