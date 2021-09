AMBIENTE. NASCE LA RETE SENTIERISTICA A CERCHIO SU INIZIATIVA DI OFFICINA 2026

Dire che Officina 2026 – Un Cerchio di idee per il futuro ha terminato questo splendido lavoro è un po’ riduttivo. La Rete Sentieristica e la relativa Toponomastica è un progetto portato avanti da decine di Ragazzi, Ragazze, Giovani e meno Giovani che hanno voglia di immaginare un paese che vada oltre quello che già ha!

Abbiamo urlato: Ehi, ci siamo anche noi e abbiamo una voglia pazzesca di farci conoscere! E lo abbiamo fatto in maniera pratica, urlandolo alle istituzioni quale il CAI – Club Alpino Italiano , il Parco Naturale Regionale Sirente Velino , il Comune di Cerchio ! Qualcuno ha cercato di aiutarci in ogni modo, qualcuno ci ha detto che non era possibile … Ma siamo qua ed il lavoro sta procedendo, noi abbiamo fatto tutto! Invitiamo il Parco ora a darci un sincero aiuto con la loro cartellonistica, la aspettiamo da un po’ e sono sicuro che ci sta lavorando su. Per una volta, dopo anni, siamo stati premonitori per il comprensorio della Valle del Giovenco, altri Paesi hanno preso esempio da noi e questo é già tanto…Ora, immaginate un Monumento alla Pastorizia, alla Transumanza, al Settore Primario, a tutti gli uomini che tanto hanno dato e continueranno a fare per noi! Dobbiamo ripartire da questa Sensibilità, da questa subcultura che prende sempre più piede in un Mondo Globalizzato come quello dei nostri giorni.