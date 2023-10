ANCE L’AQUILA COADIUVA IL COMUNE PER I LAVORI DI ACCOGLIENZA AL MUSEO AVEZZANESE DEL REPERTO ARCHEOLOGICO DI SAN NICOLA

Incontro proficuo, giovedì mattina, all’Aia dei Musei tra il Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio e il Consiglio Generale di Ance L’Aquila. Insieme si occuperanno dei lavori per accogliere il ritorno ad Avezzano del frontale di San Nicola, unico emblema che resta della Chiesa, rasa al suolo dal tragico sisma del 1915”.

Prima tappa all’Aia dei Musei e poi la visita nei sotterranei dei Cunicoli di Claudio per far conoscere ai membri del Consiglio Generale di Ance L’Aquila le eccezionalità storiche del territorio di Avezzano. L’Associazione nazionale costruttori edili della Provincia dell’Aquila, guidata dal presidente Gianni Frattale, ha organizzato per la giornata di giovedì scorso una visita guidata per toccare con mano le opere idrauliche del Fucino, dall’Incile ai Cunicoli. La riunione del Consiglio è avvenuta all’Aia dei Musei, alla presenza del sindaco Giovanni Di Pangrazio, che ha fatto gli onori di casa. I temi della crescita del settore edile e dell’occupazione nel mondo delle costruzioni e dei cantieri sono stati gli argomenti cardine, ma non solo: è stata annunciata un’importante novità per il territorio marsicano. Grazie ad un lavoro di squadra e ad un impegno comune, l’amministrazione e Ance L’Aquila predisporranno materialmente l’accoglienza, in occasione del ritorno a casa, della preziosa pietra frontale della chiesa di San Nicola che si unirà all’architrave in pietra (risalente al 1200-1215) del portale principale, già custodito nei sotterranei del Comune. La chiesa di San Nicola era punto di riferimento della comunità prima del terremoto del 1915, che rase al suolo la città e il luogo di culto.

“E’ importante, funzionale e strategico che Ance L’Aquila abbia scelto di creare una mappa itinerante di incontri su tutto il territorio della Provincia dell’Aquila, finalizzata ad una rapidità di intervento e di dialogo con le varie realtà locali. – afferma il sindaco, Giovanni Di Pangrazio – Annunciamo alla città, inoltre, una splendida notizia, che si abbina perfettamente a quello che sarà l’anno dei cantieri per Avezzano, ovvero il 2024. Nel corso del prossimo anno, infatti, verranno avviati i cantieri del Nuovo Municipio, dei due asili nido comunali di via Fucino e dell’Orsetto Bernardo, della scuola materna di via Sandro Pertini e dei due sottopassi. La capacità del nostro territorio di saper cogliere al volo le opportunità, anche in termini di incentivi economici, fondi, progettualità e rigenerazioni culturali, è un dato di fatto”.

Dal canto suo la Vice Presidente di Ance L’Aquila, Roberta Palermini che guida l’area marsicana degli imprenditori edili, si dice soddisfatta di aver portato nel capoluogo marsicano l’organo dirigenziale della maggiore associazione di imprenditori che ha preso atto delle ricchezze storiche e culturali della Marsica che potranno ispirare progetti futuri di attrattività turistica.

“La visita è stata una sorpresa per molti – ha dichiarato Palermini – che conferma la necessità di valorizzazione delle nostre risorse attrattive. L’apprezzamento unanime ha motivato la volontà di ANCE L’Aquila a contribuire materialmente ad organizzare il ritorno del reperto dal Louvre, recuperato anche alla pervicace intuizione della Direttrice del Museo Flavia de Sanctis, grazie alla quale è stato avviato il processo di restituzione dal prestigioso museo parigino. L’Associazione – continua la Vice Presidente – potrebbe occuparsi delle azioni di trasporto e riposizionamento nell’Aia dei Musei del portale con colonne della Chiesa di San Nicola, conservato nel Comune di Avezzano, su cui dovrà poggiare il frontale recuperato da Parigi. Un impegno, questo, condiviso con l’amministrazione comunale”.