Anche Via Nuova si prepara a cambiare faccia. Il Comune di Avezzano ha pubblicato il bando di gara per affidare i lavori di rifacimento. Cipollone: «Avviato l’iter che porterà a realizzare un’opera attesa da anni e nel programma dell’Amministrazione»

AVEZZANO – Ha i giorni contati la vecchia Via Nuova di Avezzano. L’Amministrazione Di Pangrazio, infatti, ha pubblicato il bando di gara per procedere all’affidamento dei lavori di rifacimento dell’importante arteria cittadina, una delle più importanti vie di accesso alla città.

Il bando è stato affisso ieri, 20 ottobre, all’albo pretorio del Comune di Avezzano, e il termine ultimo per presentare chiarimenti è il 4 novembre prossimo.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore 12 del 9 novembre 2022.

L’apertura delle offerte avverrà l’11 novembre 2022, e tutta la procedura sarà esplicata esclusivamente sulla Piattaforma Appalti del Comune di Avezzano resa disponibile all’indirizzo: https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?

Si potrà partecipare alla gara accedendo alla sezione riservata del portale, all’indirizzo sopra riportato tramite le credenziali già ottenute in sede di registrazione iniziale, seguendo le modalità ivi riportate sulla medesima e selezionando tra le procedure in corso quella relativa a: “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IN VIA NUOVA” (cod. gara G00033).

L’opera che si andrà a realizzare prevede l’effettuazione di tutti i lavori manutenzione straordinaria mediante fresatura e asfaltatura di via Nuova, a partire da via Perugino fino a via Trara- via Paganini.

La gara prevede, inoltre, anche la realizzazione e/o completamento di parte di marciapiedi.

L’investimento disposto dal Comune di Avezzano per questa importante realizzazione di poco meno di 270mila euro.

Il bando è pubblicato sul profilo del Comune: https://www.comune.avezzano.aq.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, all’Albo Pretorio on line e sulla Piattaforma telematica appalti.

«Mettiamo mano ad un’opera attesa da anni e tanto necessaria alla città e ai cittadini – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Emilio Cipollone – .

Non appena esplicato il bando di gara,e quindi con i tempi tecnici necessari, sarà subito effettuata la consegna dei lavori che cercheremo, tempo permettendo, di far iniziare subito e di far concludere il prima possibile.

Anche in questo caso – precisa Cipollone – cercheremo di eseguire i lavori sulla sede stradale, cercando di arrecare il minor disagio possibile.

Un nuovo importante tassello nel puzzle delle cose concrete fatte da questa Amministrazione comunale – conclude l’assessore Cipollone – impegnata in un’opera di rinnovamento e ammodernamento complessivo della città».