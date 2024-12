ANDREA RICCARDI IN ABRUZZO PER LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL “PREMIO INTERNAZIONALE GIULIO RAIMONDO MAZZARINO”

Si terrà mercoledì, 11 dicembre 2024, alle ore 17:30, presso la storica Casa Museo Mazzarino di Pescina, l’attesa cerimonia del Premio Internazionale Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino per la Politica e la Diplomazia, che sarà conferito, nella sua prima edizione, al professor Andrea Riccardi. in virtù dei suoi valori e ideali in sintonia con gli obiettivi della prestigiosa onorificenza.

Istituito con Legge regionale 4/24, su iniziativa della consigliera regionale, dott.ssa Antonietta La Porta, il riconoscimento celebra la figura e l’eredità del celebre statista pescinese, divenuto primo ministro di Luigi XIV di Francia, nonché uno dei personaggi più influenti del XVII secolo europeo, ed è riservato a personalità che si sono distinte nella promozione dei valori della cooperazione internazionale, del dialogo e della convivenza civile.

Nella motivazione ufficiale, il Premio viene assegnato al professor Riccardi per:

Il suo straordinario impegno nella promozione della solidarietà, della giustizia sociale e della costruzione della pace, incarnando con dedizione i principi che il Premio Mazzarino intende celebrare.

Il suo ruolo cruciale nel favorire il dialogo e la cooperazione internazionale attraverso la diplomazia, opponendosi ai conflitti e sostenendo i più vulnerabili grazie al lavoro della Comunità di Sant'Egidio, rinomata per le sue azioni globali a favore della dignità umana e della mediazione di pace.

, rinomata per le sue azioni globali a favore della dignità umana e della mediazione di pace. Il suo contributo alla diffusione della lingua e cultura italiana, in qualità di presidente della Società Dante Alighieri dal 2015, promuovendo la lingua italiana come veicolo di dialogo e valorizzazione delle identità culturali.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo civile, religioso e politico. La cerimonia sarà preceduta da una tavola rotonda moderata dal giornalista Sergio Venditti, con gli interventi di:

Leonardo Saviano, docente presso l'Università Federico II e storico del Principato di Monaco;

Aldo Antonio Cobianchi, segretario generale della Società dei Francesisti (S.I.DE.F.)

Antonietta La Porta, consigliera regionale e presidente della Commissione Premio;

, consigliera regionale e presidente della Commissione Premio; Alina Di Mattia, giornalista e presidente della Giuria del Premio.

La stampa è invitata a partecipare all’iniziativa.

