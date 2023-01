ANTONIO PERAGINE DIVENTA VICE PRESIDENTE DI RETEWEBITALIA.NET,IL NETWORK DI 60 QUOTIDIANI ONLINE ITALIANI

Il dr. Antonio Peragine, nato a Bitetto e barese di adozione, giornalista e direttore dei quotidiani online Il Corriere Nazionale (www.corrierenazionale.net), Corriere di Puglia e Lucania (www.corrierepl.it), Radici (www.progetto-radici.it) e Stampa Parlamento (wwww.stampaparlamento.it), nonché direttore del Dipartimento Giornalismo e Relazioni pubbliche internazionali, Etica e Dinamiche dell’informazione dell’Università Federiciana Popolare, presidente dell’Associazione Nazionale Italiani nel Mondo (ANIM),

presidente dell’Associazione Giornalisti e Pubblicisti Liberi (ANGPL), già responsabile di redazione per il Centro Sud Italia è ora anche vice Presidente di Retewebitalia.net.



Retewebitalia.net è il primo network italiano di 60 quotidiani online consorziati, con testate giornalistiche italiane dal nord al sud, costruito con l’impegno e la fiducia dei Direttori e degli Editori di tutte le redazioni presenti. E’ fondato sulla collaborazione e la pubblicazione delle web news che i quotidiani diffondono e si scambiano tra loro, per un servizio di informazione capillare nei territori di tutta Italia. La web news diffonde e storicizza la notizia, generando il progresso e la crescita del nostro grande Paese. Un servizio sociale, quindi, di informazione in crescita a sostegno dell’Editoria italiana online.



Ora, con la nomina a vice Presidente del dr. Antonio Peragine ([email protected]), la struttura di Retewebitalia.net si potenzia con una maggiore informazione e diffusione delle notizie in Italia e nel mondo. Retewebitalia.net Communication Corporate sarà quindi ancor più struttura unica che permetterà la pubblicazione della medesima notizia contemporaneamente su tutti i quotidiani, con livelli di visibilità ed indicizzazione inimitabili. L’attività e le campagne di servizio sono svolte, ad oggi, per imprese di tutti i settori e volume d’affari, quali:



Istituti Bancari – dove lavoriamo per comunicazioni di sostegno al settore;

Politica – molti tra i più noti politici del momento, di ogni appartenenza, hanno rilasciato le loro interviste sul nostro network soprattutto per la capacità di diffusione dimostrata;

Servizio di informative – tramite una banca dati di 1.260.000 contatti iscritti alle newsletter degli oltre 60 quotidiani consorziati, divisi per una selezionata qualità di utenti;

Campagne stampa – in abbinamento al web, sui quotidiani cartacei nazionali più autorevoli di tutti i settori;

Strategia di comunicazione – su necessità del cliente;

TV – interviste e presenze nei programmi tematici;

Cura dell’immagine del Cliente – per la presentazione sui media;

Collaborazione con le agenzie di comunicazione per pubblicazioni immediate e di crisi.





Retewebitalia.net si pone come interlocutore nella politica, nella cultura e nel servizio sociale, specie dei ceti più deboli e di tutti coloro che intendono rilanciare il dialogo e la concertazione attraverso la comunicazione di qualità, nonché la crescita professionale delle risorse umane che operano nel settore della Comunicazione.



Il presidente del Network, dr. Marcello Silvestri, ha dichiarato che “[…] la nomina del Dott. Antonio Peragine a vice Presidente nel Board di Retewebitalia.net è incarico che evidenzia le Sue importanti capacità di relazionamento culturale ed umano, e sarà polo di nuove sinergie ed energie nel cuore pulsante del Paese: un grande editore e protagonista della comunicazione italiana”.