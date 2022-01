ANZIANO 83ENNE GUIDA LA MACCHINA PER 70 ANNI SENZA PATENTE: LA POLIZIA RIMANE ALLIBITA

Nel Regno Unito un uomo oggi arrivato alla veneranda età di 83 primavere è riuscito a circolare per le strade britanniche, lungo 70 anni di carriera automobilistica, senza patente. Nonostante la polizia, la burocrazia e le mille regole della società odierna, questo signore è stato in grado di non farsi trovare per tantissimo tempo, fino a pochi giorni fa. La polizia di Bulwell lo ha infatti fermato a bordo di una Mini One, scoprendo la condotta illegale che si trascinava da tantissimi decenni. Il conducente, che si presume sia stato molto bravo, prudente e fortunato dopo tutti questi anni visto che non è mai stato coinvolto in incidenti seri, ha detto di aver cominciato a guidare quando aveva 12 anni. Senza mai avere una patente appresso, è arrivato al 2022 superando, si presume, diversi controlli e posti di blocco. Nessuno lo aveva mai fermato prima d’ora. Diverse testate britanniche che riportano la notizia si chiedono come sia stato possibile aver solcato le strade britanniche per tutto questo tempo senza provocare seri danni, ma bisogna ricordare che un tempo, sicuramente più di oggi, molti minorenni imparavano a guidare ben prima dell’età consentita dalla legge. Una volta superato il primo scoglio, è chiaro che il conducente protagonista di questa storia non solo ha imparato il funzionamento delle automobili, ma anche della segnaletica stradale.