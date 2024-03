APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO “IO STUDIO” DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. SCADENZA IL PROSSIMO 8 APRILE 2024

Gli uffici del settore Servizi Sociali del Comune di Avezzano rendono noto alla popolazione che la Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 155 del 28.02.2024, ha approvato i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2023/2024 (D.M. n. 254/2023) demandando ai comuni il compito di acquisire le istanze di accesso alle borse di studio prodotte dai propri residenti iscritti a frequentare le scuole secondarie di II grado e di valutarne l’ammissibilità, sulla base degli indirizzi operativi disposti dall’Allegato 1 della Determinazione n. 52/DPG021 del 05.03.2024.

L’Amministrazione comunale informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle borse di studio “IO STUDIO” per le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Avezzano e frequentanti le scuole secondarie di II grado per l’A.S. 2023/2024.

Saranno ammessi al rimborso i richiedenti i cui nuclei familiari presentano una situazione economica equivalente (I.S.E.E. anno 2024) ricompresa entro il limite di €10.000,00, così come stabilito dalla Regione Abruzzo.

NON saranno ammesse al beneficio le istanze se:

incompleti o erroneamente trascritti i dati richiesti;

non corretto codice meccanografico scuola e/o non corrispondente al codice censito nell’ Anagrafe Nazionale dello Studente;

trasmesse oltre il termine perentorio indicato (8/04/2024);

trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nell’Avviso;

trasmesse con un modello diverso dall’Allegato A all’Avviso;

con ISEE superiore a €10.000,00;

mancata allegazione della documentazione richiesta.

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata all’08/04/2024. La modulistica è scaricabile dal sito ufficiale della Città di Avezzano www.comune.avezzano.aq.it.