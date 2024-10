Apertura della biblioteca comunale di Sante Marie: un nuovo spazio culturale per la comunità

È ufficialmente aperta la Biblioteca comunale di Sante Marie, situata al piano superiore della scuola per l’infanzia Pio XII. La struttura sarà a disposizione del pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, offrendo ai cittadini l’opportunità di accedere a migliaia di libri per tutte le età e interessi.

La biblioteca, che ospita oltre 12mila volumi, è facilmente accessibile in auto, con ingressi sia da corso Garibaldi che da via Benedetto Croce, e rappresenta un punto di riferimento culturale per il paese e i suoi abitanti.

Il sindaco Lorenzo Berardinetti ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo: “In un paese di poco più di mille abitanti, siamo orgogliosi di aver creato uno spazio dedicato alla cultura e alla lettura, un luogo dove ogni cittadino potrà trovare ispirazione e arricchimento personale.”

L’iniziativa rappresenta un segnale di attenzione verso la promozione della cultura e il rafforzamento del tessuto sociale, offrendo alla comunità locale un servizio che si spera diventi un punto di incontro e scambio per grandi e piccoli.